Martinez e quel legame con Fillol e Pumpido

Qualche giorno fa si è rilassato tra le dune del deserto di Doha, in compagnia dei parenti e degli amici. Allegria, risate e una foto di gruppo dietro a uno striscione che è il suo amuleto negli stadi del Qatar: “La famiglia di Dibu Martinez”, con due cuori disegnati sulla stoffa. Uno scenario da safari, un tour guidato. “Recargando energias”, ha scritto su Instagram il portiere, che si è dipinto i colori dell’Argentina sul lato sinistro dei capelli. Due ore da turista, quelle di Emiliano Martinez, per tutti Dibu, il nome di un cartone animato: da bambino - con le lentiggini sulle guance - gli somigliava. Un pieno di affetto prima di rientrare nel ritiro della Seleccion, che ha scelto le camere di un campus universitario per vivere questa meravigliosa avventura a Doha, rinunciando a un hotel a cinque stelle, dove non sarebbe stato possibile cucinare l’asado. Tra le mosse decisive di Scaloni c’è anche quella legata a Martinez, trent’anni, nato a Mar del Plata, ingaggio da 2,65 milioni nell’Aston Villa, promosso dal ct prima del trionfo in Coppa America del 2021. Ha piegato la concorrenza di Armani, Rulli, Musso e Marchesin. Venticinque partite e diciassette gol subiti.