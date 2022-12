Il violento insulto di un pub francese: la maglia di Messi usata come uno zerbino!

La Francia reagisce alla sconfitta rimediata contro l' Argentina nella finale dei Mondiali . Reagisce con un misto di scherno e insulti a colui che in particolare ha determinato il successo dei sudamericani, ossia Leo Messi . A Parigi, un pub ha pensato bene di sminuire proprio il numero 10, di trattarlo come ...uno zerbino.

All'ingresso del pub di Parigi, c'è un messaggio per i clienti: “Ricordati di pulirti i piedi quando entri”. Naturalmente sullo zerbino con la maglia del numero 30, Leo Messi. Già, il proprietario del pub ha fatto una gaffe, perché ha utilizzato la casacca che la Pulce usa quando gioca con il Paris Saint Germain invece che quella dell'Argentina con il 10 sulle spalle. E ora?

Come reagiranno i 'padroni di casa', ossia i tifosi del Psg? Sarà più forte l'amor patrio o il tifo per la propria squadra del cuore? Tutti gli altri, invece, non avranno problemi a schernire il campione che ha sollevato la Coppa del mondo a Doha, anche se questa sa davvero più di una rosicata che di una goliardata.