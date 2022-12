Argentina, Papu Gomez e le conseguenze fisiche dei festeggiamenti: il corpo è segnato!

Il Papu Gomez , fresco Campione del Mondo con la maglia dell' Argentina , ha condiviso sui social le conseguenze che i festeggiamenti hanno avuto sul suo fisico. Da sempre molto ironico, la sfilata per le strade di Buenos Aires è stata senza dubbio molto dura per il Papu , che porterà addosso per qualche giorno i segni di un risultato storico.

Papu ustionato sul pullman, il video è esilarante

Dopo il loro arrivo in Argentina, martedì mattina, i calciatori della nazionale sono saliti su un autobus scoperto e hanno sfilato con la Coppa del Mondo in mano per le strade e le autostrade di Buenos Aires, capitale dell'Argentina. Dopo molte ore di baldoria assieme ai propri tifosi, Alejandro "Papu" Gómez ha mostrato le conseguenze della sfilata.

Su Instagram, il Papu ha condiviso un video nella quale si mostra a petto nudo, completamente ustionato dal sole dopo aver passato così tante ore, sotto il solo dell'estate argentina, senza maglietta. Anche la medaglia d'oro che indossava al collo ha veramente "lasciato il segno".

Nonostante il dolore, il giocatore ha preso la situazione con la giusta leggerezza e ha scritto nel post: "Ho bisogno di aloe vera".

Tour argentino fallito per le strade di Buenos Aires

Il quotidiano La Nacion ha riportato le difficoltà che il pullman della nazionale ha avuto nel percorrere il percorso stabilito per i festeggiamenti. La folla per le strade di Buenos Aires era talmente tanta che l'autobus non è riuscito a percorrere nemmeno metà del tragitto stabilito.

"Non ci è stato permesso di salutare tutte le persone che erano all'Obelisco, le stesse forze di sicurezza che ci scortavano non ci hanno permesso di avanzare. Mille scuse a nome di tutti i giocatori campioni", ha dichiarato Chiqui Tapia, capo dell'AFA, sul suo account Twitter.

Verso le 19, la nazionale ha lasciato il complesso di Ezeiza. "Grazie a tutti! Un sogno che diventa realtà. Questo appartiene a tutti gli argentini, che ci hanno reso molto felici con il loro sostegno e il loro affetto", ha twittato l'AFA.