Argentina, Scaloni su Messi: "Spero non sia stato il suo ultimo Mondiale"

Non è ancora finita la festa per il successo dell' Argentina nel Mondiale in Qatar 2022 , che il Commissario Tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni pensa già al futuro, ovvero alla Coppa del Mondo 2026.

Scaloni sul Mondiale 2026: "Messi sarebbe un lusso, deciderà lui"

Da traghettatore momentaneo, Scaloni è diventato il tecnico eroe di una nazione intera e ora sogna di rimanere sulla panchina dell'Argentina a lungo.

Così a lungo da arrivare al Mondiale del 2026 ancora in carica e, si augura, avendo ancora Leo Messi a disposizione nonostante nella prossima Coppa del Mondo statunitense, la Pulga avrà già 39 anni (il 24 giugno è il suo compleanno, ndr).

Queste le parole di Scaloni, intervistato daTelenoche:

"Avere lui è un lusso, speriamo non sia stato il suo ultimo Mondiale. La 10 dovrà essere conservata per quando deciderà. Se nonj continuerà, si vedrà, ma manteniamo viva la speranza. Per ora credo che gli vada tenuto un posto per il prossimo Mondiale. Si è guadagnato il diritto di poter scegliere che fare della sua carriera e con la selezione argentina. Per me è stato un piacere averlo allenato".