Il vizietto di Salt Bae: prima di Messi l'aveva già fatto con Ronaldo

È finito nella bufera dopo la sua irruzione in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, ma per Salt Bae non è la prima volta. Il controverso cuoco, vero e proprio personaggio social grazie all'amicizia con calciatori e vip e al suo modo particolare di tagliare e salare la carne, già in passato era riuscito a 'imbucarsi' tra i vincitori al termine di una grande finale di calcio.

Il precedente a Kiev

È accaduto nel 2018 a Kiev, in occasione dell'atto conclusivo della Champions League che vide il Real Madrid avere la meglio sul Liverpool. A testimoniarlo un video che lo stesso Salt Bae postò sul proprio profilo Instagram (circa 50 milioni di followers) in cui lo si vede di fronte alla 'Coppa dalle Grandi Orecchie' insieme a Sergio Ramos, con l'allora capitano degli spagnoli a imitare il gesto con cui il cuoco condisce le sue pietanze. In un altro post invece il selfie con Cristiano Ronaldo, in quell'epoca ancora in forza al Real, che nella foto sembra felice a differenza di Messi e degli argentini, parsi inveci piuttosto infastiditi dalla 'corsa alla foto' e dall'atteggiamento di Salt Bae, che nel frattempo è stato 'bandito' dagli Us Open di Tennis proprio per quanto accaduto in Qatar.