Salt Bae, la festa in Qatar con Messi costa caro: arriva la punizione per lo chef

Costa caro allo chef turco Salt Bae la sua intromissione nella festa per la vittoria dei Mondiali dell'Argentina. Il cuoco si è intrufolato in campo, ha addirittura preso in mano la Coppa del mondo, ha infastidito i giocatori dell'Albiceleste per farsi i selfie con loro che poi ha pubblicato sulle sue pagine social. Salt Bae è stato bannato dai prossimi Us Open di tennis.

Salt Bae: ha mancato di rispetto a un rito sacro Entrando in campo e facendo confusione, Salt Bae ha disturbato e mancato di rispetto a un momento sacro come quello riservato a chi ha appena vinto un campionato del mondo. La punizione, dunque, riguarda il prossimo torneo di tennis americano, come hanno comunicato gli stessi organizzatori via Twitter.