Mondiali, Argentina pazza di Messi: dopo il trionfo in tanti lo vogliono Presidente

Dopo il trionfo ai Mondiali in Qatar, l'Argentina è diventata completamente pazza di Messi. Se prima infatti la popolazione amava la "Pulce" come giocatore, adesso sarebbe pronta ad affidargli addirittura il Paese: secondo un sondaggio di RMC Sport, il 44% degli intervistati ha dichiarato di essere pronto a votare il fuoriclasse del Psg come nuovo presidente di stato. Il 38% si è invece detto contrario, mentre il 18% ha risposto "può essere".