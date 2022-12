Mbappé e la frecciata a Emiliano Martinez sulle prese in giro dopo il Mondiale: "Non perdo tempo con lui, ma..."

Sono passati ormai più di dieci giorni dal trionfo mondiale dell'Argentina sulla Francia, eppure le frecciate a lungo raggio continuano ad essere lanciate. Di certo gli sfottò e le prese in giro ai francesi e a Mbappé in particolare durante la festa nazionale a Buenos Aires non sono passate inosservate e hanno sollevato più di una polemica, ma il diretto interessato, la stella del Psg, guarda avanti e non cade nella provocazione: "I festeggiamenti di Emiliano Martinez non sono un mio problema, non perdo energie con cose così stupide", ha dichiarato dopo la vittoria in Ligue 1 contro lo Strasburgo.