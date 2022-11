La suocera di Dybala dal Qatar: "Sta bene, spero che ora tocchi a lui"

Catherine Fulop, per tutti Cathy, è una celebrità in Argentina. Tra telenovelas, social e programmi tv, la mamma di Oriana Sabatini, e quindi suocera di Paulo Dybala, è un personaggio notissimo. Ecco perché le sue dichiarazioni sulla nazionale, e soprattutto sul celebre genero, sono state riprese da tutta la stampa locale: "Ho parlato con lui e l'umore è buono. Sta bene, si sente pronto, spero che presto tocchi a lui". Quando? Fulop non si sbilancia, ma ammette: "Mi auguro che Scaloni, che sa il fatto suo, lo faccia giocare - ha detto a Good Morning America - e mi sarebbe piaciuto vederlo in campo nella prima partita, ma sarà per la prossima". Sullo stato d'animo di Dybala, sua suocera racconta: "Gli abbiamo fatto vedere il video in cui partivamo, tutti vestiti con i colori dell'Argentina, ed era divertito, emozionato e stupito anche. La prima non è andata bene ma continuiamo a sperare".