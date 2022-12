Aguero difende Lautaro "Anche io alle Olimpiadi non segnai fino alle semifinali"

Aguero su Lautaro: "Lautaro ricorda me alle Olimpiadi 2008: poi contro il Brasile, di colpo..."

A Tyc Sports, l'ex centravanti del Manchester City ha dichiarato: "Penso che Lautaro in questi Mondiali sarà fondamentale. Mi ricorda quello che è successo a me alle Olimpiadi. Non riuscivo a segnare, non riuscivo a fare neanche un gol. In semifinale contro il Brasile ho segnato una doppietta. Dal nulla. Posso solo dire che da attaccante più pensi al gol che non arriva e peggio è. La mia esperienza insegna questo. Ogni qual volta fossi ossessionato dal dover segnare, per me era un disastro".