Argentina, Scaloni svela perché Dybala non ha ancora giocato ai Mondiali

DOHA (QATAR) - "Dybala non ha ancora giocato perché non ho ritenuto opportuno mandarlo in campo". Così Lionel Scaloni, alla vigilia dei quarti di finale contro l'Olanda, ha risposto in conferenza a chi gli ha chiesto perché il fantasista della Roma non ha ancora trovato spazio nell'Argentina che insegue il suo sogno Mondiale in Qatar: "Sta bene ed è in condizione - ha aggiunto il ct della 'Seleccion' - e siamo contenti del suo contributo".