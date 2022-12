La moglie di Messi: "Cosa stai guardando, idiota?". L'imitazione diventa virale

DOHA (QATAR) - L'Argentina è ai piedi di Lionel Messi , che sta trascinando la 'Seleccion' nei Mondiali in Qatar dove ora sfiderà la Croazia in semifinale. 'Maradonizzato' nella grinta che sta mettendo in campo e finalmente leader della 'Albiceleste', al termine dell' infuocato quarto di finale vinto ai rigori contro l' Olanda il numero 10 si è reso protagonista di una lite in diretta tv con Weghorst , autore della doppietta che aveva riportato a galla gli 'Orange'.

Tormentone social

Una scena divenuta presto virale sui social, dove i tifosi sono impazziti però anche per l'imitazione del marito fatta da Antonella Roccuzzo: "Qué mirás bobo, andá para allá" ovvero "Cosa guardi idiota? Via via, vai" dice lady Messi in un video che spopola su TikTok usando le parole della 'Pulce'. Un vero e proprio tormentone ormai che i tifosi argentini sperano di poter ripetere come un mantra fino alla finale di Doha.