Messi, pazzesca lite con il giocatore dell'Olanda che lo fissava. L'insulto in diretta tv: "Idiota"

Quattro gol, uno dei quali all’undicesimo minuto di recupero del secondo tempo, dieci calci di rigore per decidere la seconda semifinalista di Qatar 2022, ma anche un mare di polemiche. Argentina e Olanda non hanno sono venute meno alla “tradizione” che vuole sempre sfide infuocate negli scontri diretti in un Mondiale, così se la sfida di Lusail è stata poco spettacolare nel primo tempo, quanto successo dal 46’ in poi è destinato a restare nella storia del calcio, al pari delle accese code polemiche seguite all’epilogo della gara, scandito dalla trasformazione dell’ultimo rigore da parte di Lautaro Martinez che ha promosso in semifinale l’Argentina, attesa ora dalla sfida con la Croazia.