L'Argentina prepara un "piano marcio" per la semifinale: l'allarme della Croazia

Pur di raggiungere la finale dei Mondiali si farebbe di tutto, e forse l'Argentina ha in mente un "piano marcio" da mettere in pratica contro la Croazia . Lo rivela il quotidiano sportivo croato "Sportske novosti", che pare abbia scoperto la tattica che utilizzerà la nazionale di Messi per far saltare i nervi a quella guidata dal ct Dalic. Secondo quanto si legge, gli argentini provocheranno alcuni giocatori della Croazia ritenuti più deboli e facilmente condizionabili per innervosirli, così che già entro il 60' la Selección avrà la meglio, magari sfruttando la superiorità numerica dopo un'espulsione.

"Ho dormito con tua moglie"

Insulti, come per esempio "Ho dormito con tua moglie" - riporta Sportske novosti -, o altri comportamenti strategici saranno messi in atto per alzare tensione e nervosismo e vincere la partita. Sembra che siano già stati designati gli "aizzatori" argentini che dovranno comportarsi così, ma non si conoscono i nomi. Dalic e la Croazia però, prosegue Sportske novosti, sarebbero a conoscenza del "piano" e prenderanno le giuste precauzioni. In palio c'è la finale del Mondiale, ogni dettaglio sarà cruciale.