Il tatuaggio con Messi è virale: minacce e insulti dai tifosi olandesi

L'esultanza di Messi con le mani sulle orecchie rivolta verso la panchina dell'Olanda, precisamente verso Van Gaal ed Edgar Davids, è diventata un tatuaggio virale. Nico Melana non pensava di diventare così popolare dopo essersi disegnato sul braccio il momento in cui La Pulce festeggia il gol nel secondo tempo contro gli Orange, con tanto di scritta "Anda Palla Bobo", cioè "Vai via, idiota", la frase che ha fatto discutere rivolta da Messi a Weghorst. E invece quel disegno ha generato centinaia di commenti e moltissime reazioni, tra cui anche insulti e minacce di morte da parte dei tifosi olandesi.