"Che guardi cog...". La frase di Messi diventa virale in Argentina

In Argentina continua ad esplodere la Messi-mania . I tifosi sudamericani sono letteralmente impazziti per i gol e le gesta dell'attaccante del Paris Saint Germain . Sui social è diventato virale il video della lite in diretta tv con Weghorst , autore della doppietta che aveva riportato a galla gli 'Orange' nei quarti di finale del Mondiale.

Tazze, maglie e gadget con la faccia di Messi

Durante l’intervista post partita, rilasciata da Messi ad una tv, il numero dieci argentino ha risposto per le righe all'attaccante olandese: "Cosa guardi cogl...? Via via, vai", le parole pronunciate verso Weghorst. Parole che sono diventate un vero e proprio slogan in tutta l'Argentina: nei negozi specializzati sono spuntate magliette, tazze, cappellini con il volto di Leo Messi e le sue parole.