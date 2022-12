Messi: "La finale sarà la mia ultima partita in un Mondiale"

"Come ti senti ad essere in una nuova finale di Coppa del Mondo? Molto felice di poter raggiungere questo obiettivo, chiudendo il mio viaggio in un Mondiale con la mia ultima partita in una finale. Tutto ciò che ho vissuto in questa Coppa del Mondo è qualcosa di molto eccitante, ciò che la gente ha vissuto, come la gente in Argentina si sta divertendo". Così Messi, dopo la vittoria sulla Croazia, di fatto annuncia che la finale contro una tra Francia e Marocco in Qatar sarà il suo ultimo match con l'Argentina ad un Mondiale. Poi conferma: "Domenica sarà l'ultima partita di un Mondiale? Sì, sicuramente sì. Ci sono molti anni per il prossimo e non credo che ci sarò. E finire così è il massimo".