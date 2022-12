Il segreto dell’Argentina è una… nonna: perché il coro “abuela” è il più bello del Mondiale

Tifosi già in festa, che cercano di caricare il più possibile l'Albiceleste. È tutto pronto per la finale tra Argentina e Francia, con i tifosi argentini che sperano di vedere Messi alzare la sua prima Coppa del Mondo, riportando in patria un trofeo che manca dal 1986. Si sono già scatenati canti e balli per la squadra di Scaloni, con uno in particolare che sta spopolando sui social e che è diventato uno dei cori più belli di questo Mondiale.