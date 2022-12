Mondiali, maxischermi a Napoli per tifare Argentina nel nome di Maradona

Non c'era certo dubbi a riguardo: tutta Napoli tiferà l'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia, nel nome ovviamente di Diego Maradona. Per sostenere Messi e compagni, la città ha voluto fare un regalo ai tifosi partenopei: verrà esposto infatti a Castel dell’Ovo un maxi-schermo per seguire l'ultimo atto del torneo calcistico più importante per le nazionali.