Argentina, l'insolita vigilia di Leo Messi

DOHA (Qatar) - Meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio della finale dei Mondiali, ognuna delle due squadre cerca di ricreare le condizioni migliori per offrire una prestazione maestosa. L’Argentina non vuol lasciare nulla al caso, e per mettere il proprio capitano Leo Messi nello stato psicologico ottimale, ha scelto una strada piuttosto particolare.