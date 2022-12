Scaloni svela un dialogo privato con Messi: è il segreto dell'Argentina

Un trionfo storico , per l'Argentina , per Messi e anche per il ct della nazionale Lionel Scaloni . Un'emozione difficile da contenere per il commissario tecnico, che nelle interviste post-partita dopo la finale dei Mondiali vinta contro la Francia ha espresso tutta la sua gioia, svelando anche alcuni dettagli e segreti che hanno portato alla conquista del trofeo.

Il colloquio Scaloni-Messi, i dettagli

Scaloni ha infatti svelato che uno dei momenti fondamentali di questo percorso è stato un colloquio con Messi: "Eravamo a San Juan, dove avevamo pareggiato con il Brasile zero a zero assicurandoci la qualificazione al Mondiale in Qatar. Sentivo, però, che stava per arrivare un momento difficile e che la delusione per una possibile ulteriore sconfitta sarebbe stata tanta. Così, prima di tornare a Parigi, mi sono seduto a parlare con Messi, gli ho parlato di questo mio dubbio e lui ha risposto: 'Continuiamo a crederci, sicuramente non andrà bene e se non ci proveremo'. Questo mi ha dato la forza di andare avanti". Poi sul futuro di Messi: "Per ora, penso che dovremmo riservargli un posto per la prossima Coppa del Mondo. Nel 2026 dovremmo tenere ancora libera la 10. Penso che si sia guadagnato il diritto di decidere cosa fare della sua carriera calcistica, e con la nazionale argentina non ha nessun un conto in sospeso. È libero di decidere come vuole".