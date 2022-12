Clamoroso: "Il gol di Messi è irregolare". Francia furiosa, ecco cos'è successo

Scoppia il caso sulla finale dei Mondiali in Qatar, che ha visto l'Argentina trionfare ai rigori battendo la Francia. Una partita emozionante e ricca di colpi di scena, dalla doppietta di Mbappé nel finale che ha portato la partita ai supplementari, fino alla lotteria dei rigori che ha permesso a Messi di alzare la tanto agognata Coppa del Mondo al cielo. Tanta delusione per la selezione francese, a cui non è bastata la straordinaria prestazione del loro numero 10. Ora, però, oltre alle lacrime la Francia è passata all'attacco, scatenando una polemica su un gol irregolare degli argentini.

Gol di Messi, cosa è successo La rete "incriminata" è quella del 3-2 di Messi al 108' del secondo tempo supplementare. L'Equipe ha infatti condiviso un immagine a campo largo durante il gol, svelando il motivo per cui la rete era da annullare. Tiro di Lautaro, parata di Lloris e sulla respinta arriva proprio il fuoriclasse argentino a segnare. Il problema è che ancor prima che il tap-in entrasse in rete, alcuni giocatori dell'Argentina, all'interno dell'area tecnica, erano entrati in campo per festeggiare il gol. Dalle immagini si può chiaramente vedere due giocatori con i piedi oltre la linea del campo, prima che la palla attraversi la linea di porta.