Leo Messi campione: dopo il Mondiale, pokerissimo da record

Mancava solo il Mondiale per consacrare definitivamente a leggenda Leo Messi . Ha colmato la lacuna in Qatar con la sua Argentina e ora è davvero un giocatore da record il 10 dell'Albiceleste e del Paris Saint Germain . Nessuno in carriera ha fatto come lui, che nello stesso tempo ha eguagliato 36 anni dopo Diego Maradona , sul trono del mondo a Messico '86.

Ma i numeri di uomo-record sono anche altri. In bacheca ha piazzato 42 trofei: 10 campionati, 7 Coppe, 8 Supercoppe spagnole, 4 Champions, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club con il Barcellona, un campionato e una Supercoppa con il Psg, un Mondiale Under 20. E, oltre ai sette Palloni d'oro, ci sono pure 6 Scarpe d'oro e un premio The Best.

Ma possiamo tranquillamente proseguire con i numeri: è il calciatore ha giocato più Mondiali (5), insieme ai messicani Carbajal, Marquez, Ochoa e Guardado, il tedesco Matthaus, Gigi Buffon e il portoghese Ronaldo. È il giocatore con più presenze, 26, più minuti, 2.314, capocannoniere dell'Argentina (13 gol), più assist (8, come Maradona), unico giocatore a segnare in tutte le fasi di un Mondiale e con il maggior numero di Mvp (11).