Guardiola incorona Messi: "Il migliore di sempre anche senza Mondiale"

Leo Messi sul trono mondiale. Con la sua Argentina. Ma è vero che è servito il campionato del mondo per incoronare definitivamente il 10 sudamericano? Secondo Pep Guardiola, ex tecnico della Pulce, non era necessario vincere ancora per dimostrare a tutto il mondo di essere il migliore della storia.

Guardiola: “Messi? Difficile competere con ciò che ha vinto” Proprio con l'allenatore spagnolo, Messi da ragazzo è esploso nel Barcellona, portando i blaugrana poi a dominare in Europa e nel mondo. Oggi Leo di anni ne ha 35 e ha eguagliato Maradona vincendo il Mondiale: “Tutti hanno una opinione, ma nessuno può dubitare che sia il più grande di tutti i tempi. Per me è il migliore, è difficile immaginare che un giocatore possa competere con quello che ha fatto. La gente può ritenere il migliore Pelé o Di Stefano o Maradona, ma le opinioni sono qualcosa di sentimentale. Se lui non avesse vinto il Mondiale la mia opinione non sarebbe comunque cambiata".