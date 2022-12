Weghorst e la rabbia di Messi: "Vi dico cosa ho fatto per farlo reagire così"

Il Mondiale in Qatar è ormai stato archiviato, con l'Argentina ancora in festa per il trionfo. Si continua, però, a discutere dei momenti salienti di questa edizione della Coppa del Mondo, tra cui rientra sicuramente la furia di Messi nel post-partita contro l' Olanda . Dopo la vittoria ai quarti di finale il fuoriclasse argentino ha avuto un duro faccia a faccia con Louis Van Gaal e soprattutto un acceso momento contro Wout Weghorst durante un'intervista. Di quell'episodio è tornato a parlarne proprio con l'attaccante olandese, fornendo il suo punto di vista.

Messi e il “Bobo” a Weghorst: il giornalista racconta cosa è successo davvero

Weghorst: "Almeno ora Messi sa il mio nome"

Intervenuto ai microfoni di A Spor Weghorst, centravanti dell'Olanda e del Besiktas, ha fornito la sua versione della lite con Messi: "Tutti in campo sono uguali per me. Non importa se gioco contro Messi o qualcun altro, darò sempre tutto. Questo è quello che ho fatto anche nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Durante la partita ci sono state alcune tensioni tra di noi, penso che non l'abbia apprezzato e ne sia rimasto un po' sorpreso. Ma ho molto rispetto per lui. È il migliore, o uno dei migliori giocatori di sempre. Mi ha dato dell'idiota? Volevo solo rendergli omaggio dopo la partita, ma non era aperto a questo. Beh, io lo vedo come un bel complimento: ora almeno sa il mio nome. Allora ho fatto qualcosa di giusto".