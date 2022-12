Offerta una cifra pazzesca per il bisht indossato da Messi dopo la finale mondiale

Continua a far discutere il bisht indossato da Lionel Messi durante la premiazione della Coppa del Mondo, che rimarrà per sempre immortalato nelle foto storiche del trionfo dell'Argentina . In tanti continuano a criticare il gesto, visto come un modo per coprire la maglia con un simbolo del paese ospitante e come un' infrazione delle regole Fifa . Nonostante le polemiche, qualcuno ha chiesto allo stesso fuoriclasse argentino di poter acquistare quella tunica nera.

Messi, clamorosa offerta per il suo bisht

Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwan, ha offerto ben un milione di dollari per il bisht di Messi. "Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te - si legge sul suo account Twitter - per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di magnanimità e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht". L'intenzione dell'avvocato è quella di esporre l’indumento per ricordare l’orgoglio provato da tutto il mondo arabo. Non solo, in un'intervista sul giornale "The National" si è detto pronto ad offrire anche di più: "Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti".