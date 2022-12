"Julian Alvarez è il figlio di Messi", l'assurda teoria che gira sui social. Ci sono le prove

Dal delirio nelle strade per festeggiare la conquista della terza Coppa del Mondo , a quello via social. La pazza gioia in Argentina è ancora ben lungi dall'acquietarsi.

In queste ore di festeggiamenti, addirittura, è cominciata a circolare oltretutto un'assurda teoria secondo cui Julian Alvarez sarebbe "figlio di Lionel Messi". Un utente di Tik Tok (@esportpool), infatti, ha cominciato a condividere prove relative al fatto che Julian Alvarez sarebbe in realtà " Mateo Messi , il secondogenito di Leo e Antonela Roccuzzo , e che il suo scopo era aiutare il papà a vincere i Mondiali".

Come fa Julian Alvarez ad essere Mateo Messi? La strampalata teoria che circola sui social

Tutto nasce dalla famoso foto scattata da ragazzino dallo stesso Alvarez, abbracciato al suo idolo assoluto, per l'appunto la "Pulga". Pensare che Julian sia, in realtà, Mateo Messi è qualcosa che strappa ben più di una risata, ma questo dà la cifra dell'esaltazione presente in questi giorni in Argentina...