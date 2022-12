Si tatua il nome Messi sulla fronte, ma gli porta sfortuna

Si è già pentito Mike Jambs , influencer colombiano, di essersi fatto tatuare sulla fronte il nome Messi , in onore del campione argentino che ha trascinato la sua nazionale a vincere i Mondiali in Qatar . Oltre che il nome Messi in fronte, Jambs si è fatto tatuare anche tre stelle (quanti sono i titoli iridati dell'Albiceleste) su una guancia e D10S sull'altra.

Jambs: “Non sto facendo male a nessuno”

Molte sono state le critiche piovute addosso a Jambs dopo i tattoo, alcuni lo hanno etichettato come uno stupido dopo che ha pubblicato su Instagram un filmato in cui si vede mentre si fa il bizzarro tatuaggio. Ma lui all'inizio ha respinto tutto difendendo la scelta fatta: “Non so facendo del male a nessuno, non sto facendo nulla di illegale”.