Australia, 12 giocatori in campo con la Francia: ecco cosa è successo

AL WAKRAH (QATAR) - Episodio clamoroso durante la sfida tra la Francia campione del mondo in carica e l' Australia . La partita allo stadio 'Al Janoub' è terminata 4-1 per la nazionale di Deschamps , che ha dominato dopo essere andata in svantaggio nei primi minuti. Oltre al debutto positivo c'è stata anche la prestazione di Giroud , che grazie ad una doppietta ha raggiunto Thierry Henry in testa alla classifica dei marcatori 'all time' della Francia (a quota 51 gol). In tantissimi però hanno sottolineato un episodio avvenuto durante la partita che rappresenta una clamorosa svista arbitrale .

Francia-Australia 4-1: Rabiot, Giroud e Mbappé firmano il poker

Australia, 12 giocatori in campo contro la Francia!

È il minuto 73, con il punteggio già sul definitivo 4-1. L'Australia decide di fare due sostituzioni, con Garang Kuol al posto di Riley McGree e Awer Mabil al posto di Craig Goodwin. I cambi vengono regolarmente effettuati ma Goodwin non si accorge di essere tra i giocatori sostituiti: come risultato McGree e Mabil entrano in campo ma con un solo giocatore uscito. La partita riprende dunque con 12 giocatori in campo per l'Australia. Dopo alcuni tocchi del pallone un membro della squadra arbitrale si accorge del grossolano errore: l'arbitro sudafricano Victor Gomes ferma dunque il gioco per far uscire dal campo Goodwin.