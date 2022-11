Belgio, Martinez su Lukaku: "Titolare con la Croazia? Lo spero, fa la differenza"

E' un Belgio con le spalle al muro. Nell'ultima sfida del gruppo F, i Diavoli Rossi sono costretti a vincere contro una Croazia in fiducia (dopo il roboante 4 a 1 al Canada). Qualsiasi altro risultato, per la nazionale fiamminga, significherebbe eliminazione dal Mondiale. E' questo, sostanzialmente, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Marocco, che ha di fatto annullato il (risicato) successo iniziale contro il Canada.

Belgio, ct Martinez amaro: "Non so da dove nascano certe fake news" C'è tensione nello spogliatoio belga, almeno secondo quanto fanno trapelare le testate giornalistiche di Bruxelles e dintorni. Il commissario tecncio Roberto Martinez non ci sta e attacca: "Non so da dove arrivino certe fake news, ne sono arrivate anche dalla Francia (il riferimento all'Equipe, che parla di un litigio tra Vertonghen e De Bruyne, sedato da Romelu Lukaku, ndr). Se fossi un giornalista belga, cercherei di sostenere la nazionale del proprio paese e non di indebolirla".