Croazia-Belgio diretta: ora LIVE la partita di oggi

Sarà una vera e propria parata di campioni e non solo. Grande protagonista fino a questo momento il portiere del Belgio Courtois , al momento il miglior estremo difensore al mondo, che giocherà la sua 100a partita con il Belgio . Diventerà dunque il 1° portiere a raggiungere questo traguardo con il Belgio e il settimo giocatore in assoluto coi Diavoli Rossi.

Nel Belgio brilla anche la stella di Mertens, preferito a Lukaku almeno all'inizio e pronto a prendersi la scena Mondiale ora che è finita la sua parentesi col Napoli.

Per la Croazia occhio alla mediana illegale con Brozovic e Modric ma anche a Ivan Perisic, che ha preso parte a 16 gol tra Mondiali ed Europei (9 reti e 7 assist), sei in più di qualsiasi altro giocatore croato.

15:17

Croazia-Belgio, le statistiche della gara

Il Belgio ha vinto gli ultimi due incontri con la Croazia, con Romelu Lukaku che ha segnato tutti e tre i gol in queste vittorie. Tuttavia, questo sarà il primo incontro ai Mondiali tra queste due squadre. I croati hanno perso solo due dei 10 incontri con altre nazioni europee nel torneo (6 vittorie e 2 pareggi), entrambe le sconfitte sono arrivate contro la Francia (semifinale 1998, finale 2018). La Croazia ha segnato più di un gol in solo una delle otto sfide contro il Belgio in tutte le competizioni, vincendo 4-0 nel marzo 2003 nelle qualificazione agli Europei, e ha realizzato solo cinque gol nelle altre sette partite con i Diavoli Rossi. Guardando alle reti segnate, nell’ultimo match, la Croazia ha segnato quattro gol in una partita ai Mondiali per la seconda volta nella sua storia, dopo la sfida contro il Camerun nel 2014 (4-0). La Croazia ha vinto quattro delle ultime cinque partite della fase a gironi ai Mondiali, tante quante nelle prime 12 (4 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte).

15.02

Croazia-Belgio: le formazioni ufficiali

Lukaku in panchina, Mertens titolare. Queste le scelte di Dalic e di Roberto Martinez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Mertens.

14:56

La Croazia si qualifica se....

In caso di successo della Croazia sul Belgio, la squadra di Dalic sarebbe qualificata come prima nel girone. La Croazia sarebbe sicura di qualificarsi anche in caso di pareggio contro i Diavoli Rossi. La missione di oggi dunque è non perdere. Importante però qualificarsi al primo posto: in caso di doppio successo croato-marocchino, la banda di Dalic sarebbe prima se il Marocco non segnerà più di tre gol contro i canadesi. In caso di ko della Croazia contro il Belgio, Brozovic e compagni dovrebbero sperare nella sconfitta dei marocchini contro il Canada, rimanendo sempre attenti alla differenza reti.

14:47

Il Belgio si qualifica se....

Situazione molto particolare e che serve analizzare bene. Prima di tutto, il Belgio non può perdere, perchè in caso di successo della Croazia i Diavoli Rossi sarebbero eliminati. In caso di successo del Belgio sulla Croazia, la squadra di Martinez salirebbe a quota 6 punti e a prescidendere dal risultato del Marocco sarebbe qualificata. In caso di pareggio, il Belgio dovrebbe sperare in una sconfitta del Marocco contro il Canada. In questo caso entrambe sarebbero a 4 punti, e si dovrebbe guardare ai seguenti parametri: differenza reti, gol segnati, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol segnati negli scontri diretti, classifica Disciplina (-1 punto per ogni giallo, -3 punti per ogni rosso da doppio giallo, -4 per ogni rosso diretto, -5 in caso di giallo e poi rosso diretto), sorteggio.

14:36

Qatar 2022, la situazione nel Gruppo F

Il Gruppo F è senza dubbio il più equilibrato e al momento incerto di tutto il Mondiale. La Croazia è prima con 4 punti (vittoria sul Canada e pareggio col Marocco). Proprio i Leoni dell'Atlante, anch'essi primi con 4 punti, sono la vera sorpresa fino a questo momento, in grado di pareggiare coi croati e di battere 2-0 il Belgio nella scorsa giornata. Diavoli Rossi a 3 punti e dunque in bilico più che mai, essendo comunque una nazionale lontana dai fasti del passato. Già eliminato il Canada di Davies.

14:30

Croazia-Belgio: le probabili formazioni

Lukaku dovrebbe essere in panchina, almeno all'inizio, ma potrebbe trovare spazio in caso la gara si metta in un certo modo.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

14:30

16:45 - Gruppo F, Croazia e Belgio si giocano un posto agli ottavi di finale

Croazia-Belgio sarà la gara che deciderà il destino di queste due squadre. Ultima partita della fase a gironi del Mondiale in Qatar, vede di fronte una nazionale piena di talento ma ormai a fine ciclo, ovvero di Diavoli Rossi, contro una Croazia al momento prima e determinata a replicare il bel risultato del 2018.