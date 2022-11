Il Mondiale extralusso del Brasile: un hotel da 2.500 euro a notte!

Ci sono stelle e stelle. Quelle del Brasile sono cinque sul petto, l'obiettivo del commissario tecnico Tite e di tutta la Seleçao è quello di aggiungerne una sesta a distanza di vent'anni dall'ultima Coppa del Mondo vinta. E cinque sono anche le stelle del lussuosissimo hotel scelto per il ritiro di Neymar e compagni in Qatar . Dollaro più dollaro meno, anzi rial più rial meno, gli sponsor hanno permesso alla spedizione brasiliana di non badare a spese : il quartier generale del Brasile è il Westin Doha Hotel and Spa , struttura da mille e una notte, con camere da duemilacinquecento euro a notte . Sono circa 200 quelle riservate al Brasile sulle 264 a disposizione, tra i servizi speciali anche una spiaggia che affaccia sulla piscina con le onde. Gli allenamenti invece si svolgono al Grand Hamad Stadium , dove proprio ieri c'è stato anche l'incontro con i bambini dell'associazione Generation Amazing.

Polemica in conferenza stampa

Aspettando il debutto di giovedì sera con la Serbia, ieri sono stati Raphinha e Richarlison a parlare in conferenza stampa. A proposito di stelle, in particolare Richarlison ha difeso senza peli sulla lingua Neymar, finito nel mirino della Bild per aver pubblicato una foto su Instagram in cui aggiungeva già la sesta stella al suo pantaloncino: "Sono arroganti, siamo solo sognatori. Stiamo sognando quella sesta stella e la otterremo, che gli piaccia o no. Questo ragazzo è uno st... o per aver chiamato Neymar egoista. Non lo conosco neanche io, non voglio sapere di lui. Vinceremo il Mondiale, questo è il nostro sogno. Neymar ha fatto quel post perché è anche il suo sogno, sappiamo che vuole vincere e pubblica quello che vuole"