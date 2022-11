Danilo: “Arbitri proteggano di più noi brasiliani. Neymar? Spero nulla di grave”

Danilo ha guidato il Brasile alla vittoria 2-0 contro la Serbia nella prima partita dei Mondiali in Qatar . In difesa, ha svolto alla perfezione il suo compito permettendo alla Selecao di uscire dal campo con il primo clean sheet della competizione. Ammette a Marca: “La Serbia ci ha creato delle difficoltà perché ha giocato una partita molto fisica. Ma nel secondo tempo abbiamo ottenuto quello che ci era mancato nel primo, mantenendo la calma e segnando due gol”.

Danilo: “Dobbiamo essere mentalmente forti”

Una partita fisica, i colpi non sono mancati. Ne ha preso uno anche Neymar: “Ha la caviglia un po' gonfia. Per noi è un giocatore molto importante, speriamo non sia nulla di grave”. L'ex Juve chiede maggiore aiuto agli arbitri: “Cosa possiamo fare? Speriamo che i nostri giocatori più forti con la palla tra i piedi vengano protetti”.