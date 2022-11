Thiago Silva attacca Stojkovic: "Ha mancato di rispetto al Brasile"

Scintille ai Mondiali in Qatar dopo il successo del Brasile nella gara di esordio verdeoro contro la Serbia. Ad accendere la miccia è stato Thiago Silva che ha risposto in modo molto duro al tecnico serbo Dragan Stojkovic. “Ho sentito l'allenatore loro dire prima della partita che il Brasile ha tanti attaccanti ma nessuno a difendere - ha dichiarato l'ex centrale del Milan -. E’ stata una mancanza di rispetto per la nostra storia, non solo la mia ma anche quella dei miei compagni, incluso Casemiro che gioca davanti a noi. Ci vuole rispetto prima di parlare", ha poi proseguito lo stesso Thiago Silva che ha poi commentato le voci che danno il suo Brasile come il vero favorito per la vittoria finale: "Per noi è normale avere questa attenzione e questi pronostici, ci siamo abituati. Siamo felici di come abbiamo cominciato e dobbiamo solo continuare così, senza pensare al resto", ha concluso il difensore.