Danilo sui social: “I veri eroi di una nazione sono insegnanti e medici”

Danilo rifugge dal termine “eroi' per chi gioca a calcio, anche se rappresenta un Paese intero. Il difensore della Juve e del Brasile, attualmente infortunato, sta disputando i Mondiali in Qatar e fa parte di una squadra che già si è qualificata per gli ottavi di finale dopo le prime due giornate del girone. Sui social, parla di qualcosa che non riguarda direttamente il calcio, a dimostrazione che abbiamo a che fare con una persona intelligente, non solo con un ottimo centrale difensivo.