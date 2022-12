Neymar e i messaggi privati con i compagni del Brasile pubblicati sui social

Il Brasile intero sta ancora tentando di metabolizzare l'ennesima delusione per l'eliminazione dal Mondiale, ma per Neymar è il momento del coming out. Per tirare fuori tutto, per soffrire di meno e per rendere comunque giustizia, da vero leader della Seleçao, ai suoi compagni di squadra, come lui devastati dall'inattesa eliminazione agli ottavi di finale.