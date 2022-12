Livakovic, la maglia del Napoli e l’idea del Bayern

Un weekend sulla neve ha cambiato la stagione di Manuel Neuer, le strategie di mercato del Bayern e gli scenari legati al futuro di Dominik Livakovic, che nel 2016 si metteva in posa sui social con la maglia del Napoli avuta in regalo dal suo amico Rog e ora è il portiere rivelazione del Mondiale. Mentre stava sciando sulle piste di Murnau am Staffelsee, Neuer si è fratturato tibia e perone della gamba destra: è stato già operato e il recupero è previsto per maggio. Il Bayern deve trovare una soluzione. Oliver Kahn, amministratore delegato, riflette su due strade: riportare in Baviera a gennaio Alexander Nübel, che è in prestito in Ligue 1, al Monaco, oppure aprire una trattativa con la Dinamo Zagabria per Livakovic, quattro rigori parati con la Croazia per raggiungere la semifinale di stasera con l’Argentina. Il Bayern si è informato sul prezzo e sulla scadenza del contratto: costa dieci milioni e può svincolarsi il 15 giugno del 2024. Il giro di perlustrazione è cominciato. Un sondaggio, nessuna mail ufficiale: un’offerta vera non è ancora arrivata al presidente Mirko Bariši? e al ds Marijan Vlak.