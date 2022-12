Il polemico messaggio di Mbappé che omaggia Ronaldo ma si scorda un dettaglio

Mbappè ha una vera e propria ammirazione per Ronaldo, tanto che da bambino aveva la sua stanza tappezzata di poster del portoghese. Così, sotto al post del suo idolo, ha messo tre emoji per rendergli omaggio come si deve: quella con la corona, quella con le mani che ringraziano e quella con una capra, ossia goat, che significa in inglese il migliore di tutti i tempi.

Foto e testo hanno avuto più di 19 milioni di like e quasi un milione di commenti. Ma quello di Mbappè non sarà passato inosservato al suo compagno di squadra del Psg, Leo Messi. E sono nate polemiche: “Si è dimenticato che gioca con Messi”, “Messi non sarà felice”. Queste alcune frasi in calce al post da parte dei fan. Non solo: il commento di Mbappè ha ricevuto un milione di 'mi piace' e 17.800 risposte. Neanche questo sarà piaciuto alla Pulce, tuttora in gara per vincere i Mondiali del Qatar.