La Francia cerca di sfuggire all'influenza del cammello: i metodi sono poco ortodossi

DOHA (QATAR) - Un virus influenzale tiene con il fiato sospeso la Francia a poche ore dalla finale dei Mondiali contro l'Argentina in programma domenica (18 dicembre) a Doha, in Qatar. È stato appurato che non si tratta di Covid 19 e i calciatori finora colpiti, Dayot Upamecano, Kingsley Coman e Adrien Rabiot, sono sulla via del recupero per la finale. A questi si sono però aggiunti due pilastri della difesa come Raphael Varane e Ibrahima Konaté, entrambi colpiti nelle ultime ore dalla "sindrome virale" che è stata in questi giorni ribattezzata come 'influenza del cammello': per entrambi febbre e raffreddore.