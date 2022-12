"Francia in allarme per Giroud: problemi al ginocchio, finale a rischio"

"Problemi al ginocchio, Giroud a rischio per la finalissima"

L'attaccante del Milan, a segno finora 4 volte nella rassegna iridata in corso in Qatar, avrebbe sentito male ad un ginocchio, mettendo così in allarme il commissario tecnico Didier Deschamps. Nell'allenamento odierno dei Galletti, Marcus Thuram è stato testato a sinistra nel tridente titolare insieme ad Mbappé e Dembelé: l'attaccante del Borussia Monchengladbach si candida come sostituto numero uno in caso di forfait del rossonero. Lo stesso Giroud su Instagram si è comunque fatto sentire caricando la squadra prima del grande match, senza accennare a possibili problemi fisici: "Ultimo allenamento in allegria e buon umore. Andiamo".