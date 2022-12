La Francia come la Roma: fa sette cambi ma stavolta è consentito. Ecco la spiegazione

Francia, Deschamps fa 7 cambi: ecco perché è regolare

Il ct dei Bleus ha fatto entrare prima Thuram e Kolo Muani nel primo tempo. Poi Coman e Camavinga nel secondo slot. Quindi Fofana, Konate e per ultimo Disasi. Il regolamento prevede le 5 sostituzioni in 3 slot nei 90 minuti di gara, e a queste va ad aggiungersi anche uno slot e un cambio in più in caso di supplementari. Ma a queste sei sostituzioni, i medici possono aggiungerne una, legata alle condizioni fisiche particolari di un giocatore: il cambio Fofana-Rabiot, attuato al 96', è stato considerato quello extra perché arrivato dopo uno scontro subito dal giocatore della Juventus, uscito a scopo cautelativo per evitare conseguenze peggiori, come un trauma cranico. Questa novità è stata aggiunta da poco per prevenire i possibili problemi di commozione cerebrale, ed era già stata sfruttata in occasione di Iran-Inghilterra, quando ad uscire era stato il portiere iraniano dopo uno scontro di gioco.