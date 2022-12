Francia furiosa, denuncia della Federcalcio contro gli insulti razzisti dopo la finale

Pronto il dossier, scatterà la denuncia da parte della Federcalcio francese per i messaggi razzisti che sono stati pubblicati sui social il giorno dopo la finale del Mondiale contro l'Argentina e che hanno visto come vittime Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani e Hugo Lloris. I primi due sono stati bersaglio perché hanno sbagliato i due rigori nella lotteria finale, Kolo Muani perché all'ultimo minuto dei supplementari ha perso il confronto con il portiere Emiliano Martinez e il portiere Lloris perché non è riuscito a fermare gli argentini.