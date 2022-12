Francia nel caos: "Una spia ha sabotato lo spogliatoio". Il nome sorprende tutti

FRANCIA - Le ore post sconfitta, quelle della delusione e dell'amarezza, spesso diventano - purtroppo - anche quelle degli insulti, come capitato a Coman e Tchouaméni, delle teorie e dei complotti. Sta capitando questo alla Francia, ko contro l'Argentina nell'appuntamento più importante dell'anno. Si cerca il colpevole per la finale persa e il giornalista francese Romain Molina punta il dito su un giocatore in particolare, reo - a detta sua - di aver sabotato lo spogliatoio dei Bleus.