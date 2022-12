Ines Rau, modella transgender, e il suo Mbappé: "Finalmente ho trovato..."

Ines Rau e Kylian Mbappé si frequentano ormai da un anno, pur non avendo mai ufficializzato la loro relazione . La prima volta apparvero insieme al festival di Cannes. Lui è il capocannoniere dell'ultimo Mondiale, lei la prima modella transgender ad aver posato sulla copertina di Playboy. “Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono”, dichiarò in una intervista rilasciata alla rivista Elle. Pur non nominandolo mai, il chiaro riferimento era all'attaccante del Paris Saint Germain.

Il libro di Ines Rau: "Bisogna amare se stessi"

Rau è nata a Nancy, da una famiglia di origini nordafricane (come Mbappè): a sedici anni, ispirata dalla vicenda di Caroline Cossey (una delle prime modelle transessuali) si sottopose all'operazione per cambiare sesso. Non ha mai rivelato il suo nome di nascita. Oltre a sfilare Ines Rau è diventata una grande attivista per i diritti LGBTQ+ e ha scritto il libro "Femme", dove racconta il processo psicologico e fisico del suo cambiamento di sessualità. “È una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa. Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri, si tratta di amare se stessi”.