Germania-Giappone, Neuer non ci sta e sfida la Fifa: ecco il suo gesto

C'era tanta attesa per Manuel Neuer prima della sfida tra Germania e Giappone, con il capitano tedesco che aveva promesso di indossare la fascia One Love nonostante la minaccia della Fifa su possibili sanzioni disciplinari. Il portiere alla fine non ha indossato la fascia, ma ha però comunque voluto protestare contro le recenti decisioni e sul Mondiale in Qatar, ed ha trovato un altro modo per farlo.