Germania, giocatori con la mano davanti alla bocca per protesta

Protesta forte e di gruppo da parte della Germania prima del fischio d'inizio della sfida contro il Giappone. C'era infatti attesa sulla possibile fascia One Love indossata da Neuer , ma la nazionale tedesca ha invece scelto un gesto di squadra contro la censura della Fifa . Poco prima del fischio d'inizio durante la classica foto di squadra, i giocatori di Flick hanno posato con la mano davanti alla bocca , alludendo dunque all'impossibilità di esprimere la propria opinione. Neuer invece indossa una fascia con scritto "No alla discriminazione" .

DFB: "I diritti umani non sono negoziabili"

Un gesto che farà sicuramente discutere, con la DFB che ha commentato il tutto sui propri canali ufficiali: "Con la nostra fascia da capitano abbiamo voluto dare l'esempio dei valori che viviamo in Nazionale: diversità e rispetto reciproco. Siamo forti insieme ad altre nazioni. Non si tratta di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere ovvio. Purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Bandire le nostre opinioni dalla fascia è come bandirle dalla bocca. La nostra posizione è ferma".