Holly e Benji avevano previsto Germania-Giappone: la clamorosa profezia

Spesso vengono tirati in ballo i Simpson di fronte a un fatto di cronaca predetto, in qualche modo dai personaggi in giallo più famosi al mondo. Questa volta, però, la profezia è stata "azzeccata" da un altro celeberrimo cartone animato come Holly e Benji. Su cosa? Ma, naturalmente, sull'incredibile vittoria in rimonta per 2-1 del Giappone sulla Germania.