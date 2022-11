Germania-Giappone diretta 1-0: sblocca Gundogan su rigore

Esordio Mondiale per Germania e Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E . Senza Sané, il ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco con Musiala sulla sinistra e Muller sulla trequarti a supporto di Havertz . Difesa "all'italiana" per il ct nipponico Moriyasu , con i vari ex Serie A Tomiyasu , Yoshida , Nagatomo .

14:50

45'+4 - Annullato il raddoppio a Havertz

Finisce il primo tempo di Germania-Giappone dopo 4 minuti di recupero. I tedeschi tornano negli spogliatoi completamente padroni del campo e dopo aver segnato anche il raddoppio con Havertz, annullato poi per fuorigioco dal Var.

14:33

33' - Gundogan su rigore: Germania in vantaggio

Kimmich pesca Raum che viene steso in area da Gonda: nessun dubbio per Barton che indica il dischetto su cui si presenta Gundogan. La Germania trova così il vantaggio su rigore grazie al centrocampista del Manchester City, che incrocia di destro e spiazza il portiere giapponese con grande freddezza.

14:20

20' - Occasione Germania

Due occasioni in pochi minuti per la Germania. La prima al 17' con Rudiger, che su corner anticipa tutti di testa: il pallone sfiora di un soffio il palo. La seconda tre minuti dopo: azione in velocità di Musiala che manda al tiro Kimmich, respinto da Gonda. Gioco fermo per la posizione di fuorigioco di Gundogan.

14:10

10' - Germania-Giappone, si parte: gol annullato a Maeda

È iniziata Germania-Giappone! Partono forte i tedeschi, che vengono però colti impreparati dal contropiede nipponico dopo 8'. Il gol di Maeda viene annullato per fuorigioco.