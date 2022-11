L'assurda proposta di Conor McGregor ai tifosi inglesi e gallesi: "Picchiatevi, vengo anche io"

Ennesima uscita assorda di Conor McGregor . Il campione irlandese di arti marziali miste ha postato sui propri social un video su una pesante rissa a Tenerife tra tifosi inglesi e gallesi , che sui affronteranno martedì (29 novembre) per l'ultima, decisiva gara del gruppo B dei Mondiali in Qatar.

McGregor ancora fermo al palo dopo il ko il grave infortunio alla gamba

In pratica si è offerto per menare le mani per il piacere di farlo, scatenando l'indignazione social. McGregor che, dal punto di vista della carriera professionale non se la cava benissimo dovendo ancora recuperare dalla rottura della gamba dopo la sconfitta contro Dustin Poirier nel luglio dello scorso anno. Tornando al post e alle polemiche, ebbene, è stato immediatamente rimosso dallo stesso McGregor.