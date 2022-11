Inghilterra-Stati Uniti 0-0 diretta: Pickford salva su corner di Pulisic

AL KHOR (Qatar) - Inizia ad alzarsi la posta in palio ai Mondiali: lo sa bene l'Inghilterra che stasera alle 20 affronta gli Stati Uniti con la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale in caso di vittoria. Gli uomini di Southgate, reduci da mesi difficili prima del torneo in Qatar, si sono rasserenati con il successo per 6-2 sull'Iran, nella prima giornata del gruppo B. Dall'altra parte però ci sono gli Usa di Berhalter che evocano fantasmi dalle parti di Londra: nei due precedenti ai Mondiali, infatti, la nazionale a stelle e strisce è uscita imbattuta contro gli inglesi, nella cui storia è stampata la tremenda e inaspettata sconfitta nel 1950, contro gli States, all'epoca cenerentola del calcio internazionale. Il secondo incrocio risale invece al 2010, quando le due nazionali pareggiarono 1-1, stesso risultato del debutto a Qatar 2022 degli Stati Uniti, lunedì scorso, con il Galles.